Промес на русском языке обратился к фанатам «Спартака» перед матчем с «Рубином»
Нападающий «Спартака» Квинси Промес опубликовал новый пост в своем Instagram. 29-летний голландский футболист обратился к подписчикам и болельщикам красно-белых.
«Рад вернуться домой! Спасибо за теплый прием!» — написал на русском языке Промес.
25 февраля «Спартак» официально сообщил о завершении перехода игрока из «Аякса». Промес ранее уже выступал за московскую команду с 2014-го по 2018 год. Вместе с клубом становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны-2017.
28 февраля красно-белые сыграют с «Рубином» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Москве.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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