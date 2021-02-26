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Промес на русском языке обратился к фанатам «Спартака» перед матчем с «Рубином»

20:06
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес опубликовал новый пост в своем Instagram. 29-летний голландский футболист обратился к подписчикам и болельщикам красно-белых.

«Рад вернуться домой! Спасибо за теплый прием!» — написал на русском языке Промес.

25 февраля «Спартак» официально сообщил о завершении перехода игрока из «Аякса». Промес ранее уже выступал за московскую команду с 2014-го по 2018 год. Вместе с клубом становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны-2017.

28 февраля красно-белые сыграют с «Рубином» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Москве.

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