«Тамбов» показал себя организованной командой». Магкеев отметил игру соперника после победы

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев оценил игру команды в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (1:0).

— Взяли очень важные три очка. Нам нужно было обязательно побеждать в этом матче, — цитирует Магкеева РИА «Новости». — Однако игра получилась непростой, держала в напряжении до последних минут. «Тамбов» показал себя организованной и дисциплинированной командой. Они хорошо цеплялись за свои шансы. Им тоже были нужны очки, поэтому нельзя недооценивать эту победу.

У нас были хорошие возможности в первом тайме сделать счет 2:0, но не получилось. В целом же мы контролировали ход матча и заслуженно победили.