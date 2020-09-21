«Тамбов» показал себя организованной командой». Магкеев отметил игру соперника после победы
15:33
Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев оценил игру команды в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (1:0).
— Взяли очень важные три очка. Нам нужно было обязательно побеждать в этом матче, — цитирует Магкеева РИА «Новости». — Однако игра получилась непростой, держала в напряжении до последних минут. «Тамбов» показал себя организованной и дисциплинированной командой. Они хорошо цеплялись за свои шансы. Им тоже были нужны очки, поэтому нельзя недооценивать эту победу.
У нас были хорошие возможности в первом тайме сделать счет 2:0, но не получилось. В целом же мы контролировали ход матча и заслуженно победили.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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