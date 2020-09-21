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«Тамбов» показал себя организованной командой». Магкеев отметил игру соперника после победы

15:33
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Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев оценил игру команды в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (1:0).

— Взяли очень важные три очка. Нам нужно было обязательно побеждать в этом матче, — цитирует Магкеева РИА «Новости». —  Однако игра получилась непростой, держала в напряжении до последних минут. «Тамбов» показал себя организованной и дисциплинированной командой. Они хорошо цеплялись за свои шансы. Им тоже были нужны очки, поэтому нельзя недооценивать эту победу.

У нас были хорошие возможности в первом тайме сделать счет 2:0, но не получилось. В целом же мы контролировали ход матча и заслуженно победили.

Локомотив — Тамбов

 

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200921/rpl-1577531527.html

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