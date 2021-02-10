«Тамбов» отправился на сбор в Крымск
«Тамбов» 10 февраля на своем официальном сайте объявил о возобновлении подготовки к продолжению сезона-2020/21.
Команда отправилась на сбор в Крымск (Краснодарский край). В расположение «Тамбова» прибыли голкиперы Сергей Рыжиков, Никита Чагров и Виталий Сычев, защитники Никита Чичерин, Виталий Шахов, Зураб Гигашвили, полузащитники Павел Карасев, Владимир Кабахидзе, Антон Килин, Николас Лоуренс Анвон, нападающие Дмитрий Меренчуков и Артем Архипов. Помимо этого, вместе с командой тренируется большая группа футболистов на просмотре.
«Тамбов» будет находиться в Крымске до матча 1/8 финала Кубка России против «Локомотива», который состоится 21 февраля (начало — в 17.00 мск).
Дополнительная информация:
http://fc-tambov.ru/content/news/4620-Tambov-vozobnovil-podgotovku-k-sezonu.html
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