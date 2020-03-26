«Тамбов» отказался от идеи сокращения зарплаты игрокам из-за коронавируса

Руководство «Тамбова» отказалось от идеи сокращения прописанной в контрактах игроков зарплаты на треть из-за пандемии коронавируса, сообщила генеральный директор клуба Ольга Коновалова. Ранее она рассказывала, что клуб рассматривает подобную возможность.

— Мы не стали инициировать этот вопрос — просто распустили ребят, зарплата согласно контрактам сохраняется, — цитирует Коновалову ТАСС. — Что касается сроков возобновления чемпионата, к сожалению, до нас лига ничего нового не довела, кроме того распоряжения о приостановке до 10 апреля. Распустили народ — команда была отпущена до 1 апреля, но президент издал указ о длинных выходных, поэтому команда отпущена до 5 апреля. Мы указов президента не нарушаем.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 488 091 человек. Умерших — 22 058, выздоровевших — 117 605. В России на данный момент 840 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.