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«Тамбов» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ

15:00
«Тамбов» на своем поле примет «Краснодар». Фото ФК «Краснодар»
«Тамбов» на своем поле примет «Краснодар». Фото ФК «Краснодар»
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В воскресенье, 14 марта, состоится матч 22-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Тамбов» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Команды встречались всего три раза в истории РПЛ. В первом круге «Быки» одержали победу со счетом 1:0.

Следить за матчем «Тамбов» — «Краснодар» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Тамбов» — «Краснодар»

Тамбов — Краснодар

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