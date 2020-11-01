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«Тамбов» — «Динамо»: Нойштедтер и Лесовой выйдут в старте, Варела остался в запасе

17:56
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Стали известны составы «Тамбова» и «Динамо» на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Саранске и начнется в 19:00 мск.

«Тамбов»: Рыжиков, Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Карасев, Тетрашвили, Килин, Мохаммед, Онугха.

Запасные: Чагров, Чичерин, Шахов, Ойеволе, Володько, Кабахидзе, Тилль, Жалолиддинов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Нойштедтер, Терехов, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Комличенко.

Запасные: Сангаре, Плиев, Слепов, Рауш, Варела, Карапузов, Москвичев, Школик, Захарян, Тюкавин.

Тамбов — Динамо

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