«Тамбов» — «Динамо»: Нойштедтер и Лесовой выйдут в старте, Варела остался в запасе
Стали известны составы «Тамбова» и «Динамо» на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Саранске и начнется в 19:00 мск.
«Тамбов»: Рыжиков, Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Карасев, Тетрашвили, Килин, Мохаммед, Онугха.
Запасные: Чагров, Чичерин, Шахов, Ойеволе, Володько, Кабахидзе, Тилль, Жалолиддинов.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Нойштедтер, Терехов, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Комличенко.
Запасные: Сангаре, Плиев, Слепов, Рауш, Варела, Карапузов, Москвичев, Школик, Захарян, Тюкавин.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.