«Тамбов» — ЦСКА: ВАР исправили ошибку Мешкова и Образко
На 23-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА ошиблись арбитр Виталий Мешков и его второй ассистент Андрей Образко.
Они не заметили, что Азер Алиев правой рукой прервал передачу Мариу Фернандеса. Это произошло в штрафной площади тамбовской команды — следовало назначить 11-метровый удар.
Ошибку судей исправили видеоассистенты Евгений Кукуляк и Валентин Мурашов. Они провели проверку и предложили Мешкову самому посмотреть видеозапись и убедиться, что Алиев нарушил правила. Арбитр так и поступил и назначил пенальти.
(Александр Бобров)
Методология
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