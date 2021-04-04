Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

«Тамбов» — ЦСКА: ВАР исправили ошибку Мешкова и Образко

17:32
«Тамбов» — ЦСКА. «Тамбов» — ЦСКА. «Тамбов» — ЦСКА. «Тамбов» — ЦСКА.
«Тамбов» — ЦСКА.
Теги:

На 23-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА ошиблись арбитр Виталий Мешков и его второй ассистент Андрей Образко.

"Тамбов" - ЦСКА.
«Тамбов» — ЦСКА.

Они не заметили, что Азер Алиев правой рукой прервал передачу Мариу Фернандеса. Это произошло в штрафной площади тамбовской команды — следовало назначить 11-метровый удар.

"Тамбов" - ЦСКА.
«Тамбов» — ЦСКА.

Ошибку судей исправили видеоассистенты Евгений Кукуляк и Валентин Мурашов. Они провели проверку и предложили Мешкову самому посмотреть видеозапись и убедиться, что Алиев нарушил правила. Арбитр так и поступил и назначил пенальти.

(Александр Бобров)

Тамбов — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
28
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...