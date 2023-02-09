Ловчев: «Мне противен весь современный футбол, кроме игры «Спартака» при Абаскале»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре московской команды под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля.

«При Абаскале «Спартак» стал играть намного приятнее. Последнее время меня тошнит от концовок футбольных матчей: все футболисты падают, валяются, притворяются, и игра становится унылой в заключительные 30 минут. Каждый стык — это падение и плач на весь стадион. Возможно, это вина современного судейства. У Абаскаля «Спартак» играет не поперек, как многие сейчас играют, а вдоль. Абаскаль вернул изначальное понятие футбола. Спартаковцы чуть ли не единственные, кто не ломает игру в концовках — это заслуга испанца. А остальной современный футбол мне стал противен из-за постоянных выдуманных остановок в конце игр или возни на своей части поля. Кстати, на чемпионате мира как-то смогли с этим справиться, добавляя больше минут к дополнительному времени — сразу все начали играть до конца», — приводит слова Ловчева Sport24.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).