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Ловчев: «Мне противен весь современный футбол, кроме игры «Спартака» при Абаскале»

Ловчев поделился мнением об игре «Спартака» под руководством Абаскаля
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре московской команды под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля.

«При Абаскале «Спартак» стал играть намного приятнее. Последнее время меня тошнит от концовок футбольных матчей: все футболисты падают, валяются, притворяются, и игра становится унылой в заключительные 30 минут. Каждый стык — это падение и плач на весь стадион. Возможно, это вина современного судейства. У Абаскаля «Спартак» играет не поперек, как многие сейчас играют, а вдоль. Абаскаль вернул изначальное понятие футбола. Спартаковцы чуть ли не единственные, кто не ломает игру в концовках — это заслуга испанца. А остальной современный футбол мне стал противен из-за постоянных выдуманных остановок в конце игр или возни на своей части поля. Кстати, на чемпионате мира как-то смогли с этим справиться, добавляя больше минут к дополнительному времени — сразу все начали играть до конца», — приводит слова Ловчева Sport24.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-09-lovchev-mne-protiven-ves-sovremennyy-futbol-krome-igry-spartaka-pri-abaskale
Евгений Ловчев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

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Факел

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Торпедо М

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