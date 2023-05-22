Талалаев сообщил, что не покинет «Химки» после вылета из РПЛ: «Зато интересно»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем после вылета команды из РПЛ.

— Вы останетесь в команде?

— Да. Долгосрочный контракт? Соглашение действует 3 года плюс еще 2.

— Грустно все это.

— Зато интересно.

Ранее «Химки» досрочно вылетели из РПЛ после победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0). Отставание подмосковной команды от спасительного 14-го места увеличилось до 8 очков за 2 тура до конца чемпионата России.

Талалаев возглавляет «Химки» с апреля этого года.