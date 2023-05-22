Талалаев сообщил, что не покинет «Химки» после вылета из РПЛ: «Зато интересно»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем после вылета команды из РПЛ.
— Вы останетесь в команде?
— Да. Долгосрочный контракт? Соглашение действует 3 года плюс еще 2.
— Грустно все это.
— Зато интересно.
Ранее «Химки» досрочно вылетели из РПЛ после победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0). Отставание подмосковной команды от спасительного 14-го места увеличилось до 8 очков за 2 тура до конца чемпионата России.
Талалаев возглавляет «Химки» с апреля этого года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|4 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9
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