«Химки» досрочно вылетели из РПЛ

«Химки» вслед за «Торпедо» вылетели из РПЛ.

В последнем матче 28-го тура «Пари НН» на своем поле разгромил «Сочи» (4:0). После этого отставание «Химок» от спасительного 14-го места увеличилось до 8 очков за два тура до конца чемпионата России.

«Химки» выступали в РПЛ с сезона-2020/21. По ходу текущего розыгрыша подмосковную команду возглавляли 5 тренеров: Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев, Ринат Билялетдинов (и.о.) и Андрей Талалаев, который тренирует «Химки» с апреля.

Ранее из РПЛ досрочно вылетело «Торпедо».