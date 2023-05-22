Бывший защитник «Химок» Тихий: «Никаких эмоций нет из-за того, что клуб вылетел»

Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на вылет клуба из РПЛ.

«Никаких эмоций нет из-за того, что «Химки» вылетели. «Пари НН» по делу разгромил «Сочи». У меня нет обид на «Химки», это футбол», — сказал Тихий «СЭ».

22 мая «Химки» досрочно вылетели из РПЛ после победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) в 28-м туре. Отставание подмосковной команды от спасительного 14-го места увеличилось до 8 очков за 2 тура до конца чемпионата России.