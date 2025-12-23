23 декабря 2025, 12:45

Талалаев: «Я принес Батракову извинения, но и упрекнул его. Мы нашли компромисс»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о разговоре с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым, признанным в результате опроса «СЭ» лучшим футболистом России 2025 года.

— Читал, что перед матчем Россия — Иордания, выступая в роли эксперта, вы поговорили с Батраковым, обсудили нелицеприятные слова, которые говорили о нем после матчей «Балтики» с «Локомотивом», и поняли друг друга. Так было?

— Да, я принес извинения за свое не совсем правильное поведение. Но при этом упрекнул его в том, что он позволил себе лишнего (несколько достаточно грубых подкатов, в особенности в кубковом матче. — Прим. И.Р.).

— Он согласился?

— Мы нашли компромисс, поняли друг друга. Скажу еще, что там и представители «Балтики», и представители «Локомотива» должны были вести себя по-другому. Если рассматривать поведение нашего тренерского штаба, то мы не допускаем присутствия в нашей тренерской зоне никого из посторонних. Если люди претендуют на такое, то должны за это отвечать. Будучи хорошим футболистом, хорошим генеральным директором, хорошим тренером, ты не можешь расширять границы своего поведения. Очень хорошо это понимаю, но... не всегда с этим справляюсь.

Андрей Талалаев.«Будем грызться за чемпионство до последнего укуса». Вторая часть интервью с Андреем Талалаевым

Батраков признан лучшим футболистом России-2025 по итогам голосования «СЭ». Хавбек получил 243 балла, опередив на 90 баллов ставшего вторым полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

В 2025 году Батраков забил 21 гол и сделал 11 результативных передач в 46 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

РПЛ: видео всех голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 6 апреля
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 4 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 4 апреля
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Александр Головин — про Монако, Россию, трофеи и CS c Дотой
Александр Головин — про Монако, Россию, трофеи и CS c Дотой
«Нефтехимик» — «Факел»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Факел»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Положение команд
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 23 16 4 3 48-16 52
2
 Зенит 23 15 6 2 43-16 51
3
 Локомотив 23 12 8 3 49-32 44
4
 Балтика 23 11 10 2 32-11 43
5
 ЦСКА 23 13 3 7 36-25 42
6
 Спартак 23 12 5 6 37-31 41
7
 Рубин 23 9 6 8 23-25 33
8
 Динамо 23 8 7 8 40-33 31
9
 Ахмат 23 8 6 9 27-29 30
10
 Ростов 23 6 7 10 18-25 25
11
 Акрон 23 5 7 11 28-40 22
12
 Динамо Мх 23 5 7 11 14-29 22
13
 Кр. Советов 23 5 6 12 23-42 21
14
 Пари НН 23 6 2 15 18-37 20
15
 Оренбург 23 4 7 12 24-36 19
16
 Сочи 23 2 3 18 20-53 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.04 14:00 Кр. Советов – Ахмат - : -
11.04 16:30 Рубин – Оренбург - : -
11.04 19:30 Балтика – Пари НН - : -
12.04 14:00 ЦСКА – Сочи - : -
12.04 16:30 Ростов – Спартак - : -
12.04 16:30 Локомотив – Динамо Мх - : -
12.04 19:30 Зенит – Краснодар - : -
13.04 17:15 Акрон – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 14
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 12
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Хуан Хосе Касерес
Хуан Хосе Касерес

Динамо

 6
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 21 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 21 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 21 1 2
