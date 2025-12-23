Агент Роналдо опроверг новость о задолженностях по зарплатам в «Ростове»
Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о задолженностях клуба перед игроками по зарплатам.
22 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что «Ростов» может недоиграть сезон из-за долга в 5 миллиардов рублей. По его информации, руководство клуба не оплатило зимние сборы команды, а с сентября/октября имеются долги по зарплате игрокам.
«Информация, что в «Ростове» есть задержки по зарплатам, не соответствуют действительности. Перед Роналдо нет никаких задолженностей», — сказал Гранжа «СЭ».
Роналдо в этом сезоне провел за «Ростов» 18 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
«Ростов» набрал 21 очко после 18 туров и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
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5
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6
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7
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8
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9
|Ахмат
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10
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11
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12
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13
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14
|Динамо Мх
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15
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
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|16:15
|Акрон – Зенит
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|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
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|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
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|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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