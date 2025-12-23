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23 декабря 2025, 12:40

Агент Роналдо опроверг новость о задолженностях по зарплатам в «Ростове»

Константин Белов
Корреспондент
Роналдо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о задолженностях клуба перед игроками по зарплатам.

22 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что «Ростов» может недоиграть сезон из-за долга в 5 миллиардов рублей. По его информации, руководство клуба не оплатило зимние сборы команды, а с сентября/октября имеются долги по зарплате игрокам.

«Информация, что в «Ростове» есть задержки по зарплатам, не соответствуют действительности. Перед Роналдо нет никаких задолженностей», — сказал Гранжа «СЭ».

Роналдо в этом сезоне провел за «Ростов» 18 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

«Ростов» набрал 21 очко после 18 туров и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Роналдо (Ростов)
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