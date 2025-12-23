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Агент полузащитника «Динамо» Макарова сообщил о диалоге с другими клубами по возможному трансферу игрока

Алина Савинова

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова, ответил на вопрос о будущем футболиста в команде.

Ранее 27-летний игрок заявил «СЭ», что покинет «Динамо», если в клубе продолжит работу Ролан Гусев.

С ноября Гусев исполнял обязанности главного тренера бело-голубых после ухода Валерия Карпина. 23 декабря «Динамо» объявило о назначении 48-летнего специалиста главным тренером до конца сезона-2025/26.

«У Дениса действующий контракт минимум до лета. Но за полгода до окончания договора у нас есть возможность общаться с другими клубами, что мы и делаем. Диалог по возможному переходу есть. На зимние сборы Денис поедет с «Динамо», а потом время покажет. Если будет достойный и конкретный вариант, будет общаться с «Динамо» о трансфере. Если они сами не сделают предложение — у клуба первоочередное право», — приводит Sport24 слова Бабыря.

Макаров играет за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 12 матчах за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.

Источник: Sport24
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 8
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Зенит

 8
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Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
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Зенит

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Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

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