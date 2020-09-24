Новый тренер по физподготовке «Зенита» Альберто Наварро рассказал о впечатлениях от перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

— Какими были ваши первые впечатления от Петербурга и команды?

— Такое чувство, словно сбывается моя мечта. Я приехал меньше недели назад, в прошлый четверг, но уже ощущаю себя как дома. Не терпится целиком и полностью погрузиться в рабочий процесс. Феликс рассказывал, что атмосфера в коллективе потрясающая — и я каждый день нахожу подтверждение его словам. Меня очень тепло приняла команда, хотя в туннеле для новичков мне хорошенько досталось! (смеется).

— Чем именно вы будете заниматься в клубе?

— В первую очередь, хочу внести свою лепту в то хорошее, что уже существует здесь, используя весь опыт, который у меня есть. К счастью, в «Зените» потрясающие специалисты по физподготовке, и я хочу составить им достойную компанию. Сложностей в общении не будет никаких: я говорю на испанском, португальском, английском, хотя последний хочется улучшить. И, разумеется, цель на ближайший год — выучить русский язык!