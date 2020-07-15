Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об уходе из «Локомотива» главного тренера Юрия Семина. Его заменил сербский специалист Марко Николич.

— «Локомотив», уволив Семина, выстрелил себе в ногу?

— И в руку, и вообще, — цитирует Аршавина «Фонтанка». — Вообще, если по справедливости, «Краснодар» должен занять второе место. Но все мы взрослые люди и понимаем, что не всегда все происходит по справедливости. Но это было бы хорошей такой оплеухой руководителям «Локомотива» за увольнение Семина. Я уж не знаю, кто там принял такое решение, но так нельзя поступать ни в жизни, ни в футболе. В футбольном мире разное отношение к Юрию Палычу, но большинство, думаю, после такого будут болеть за «Краснодар».