Признание сына Ильи Цымбаларя: «Отец хотел играть за границей. Если бы уехал, может, и сейчас был бы жив»

Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» признался, что отец, так и не уехавший выступать за рубеж, хотел такого поворота в своей карьере.

— В принципе он хотел играть за границей?

— Конечно, хотел! И я бы этого очень хотел. Он и был одним из тех в России, кто подошел бы под формат европейского футбола и хорошо сыграл где угодно. К сожалению, судьба распорядилась иначе. Думаю, если бы он уехал в европейский клуб и закрепился там, его судьба сложилась по-другому.

— Может, и жив-здоров был бы. Сейчас ему было бы всего 54 года...

— Это и имею в виду.