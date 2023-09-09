Эменике назвал удаление в матче с «Зенитом» самым странным событием за время выступления за «Спартак»

Бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике назвал самое странное событие за время игры в России.

«Удаление с «Зенитом» — самая невероятная вещь, которая происходила со мной в России. Правда, еще была красная в матче с «Динамо», когда фанаты скандировали насчет меня. А я был молод и среагировал — показал средний палец. Но самое странное — в матче с «Зенитом», безусловно. Я просто похлопал себя по руке — жест, который я видел у Это'О в Лиге чемпионов. Я был удивлен, что меня дисквалифицировали», — приводит слова Эменике «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Эменике, Домингес, Карадениз сыграют в матче памяти Ильи Цымбаларя в команде Карреры. Эта встреча состоится сегодня, 9 сентября, в 19.00 на «Открытие банк Арене».

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 года, перейдя из «Фенербахче». Нападающий провел 49 матчей за московскую команду, в которых забил 24 гола и сделал 8 результативных передач.