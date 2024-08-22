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Сегодня, 15:34

Сычев назвал «Спартак» Станковича яркой атакующей командой

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Сычев оценил старт команды в новом сезоне под руководством Деяна Станковича.

45-летний сербский тренер возглавил красно-белых перед началом сезона-2024/25.

«Пока «Спартак» в стадии становления. Атакующий стиль и голы, которые мы видим, радуют. Видно, что Угальде раскрывается по-другому, а команда создает много моментов. Болельщиков «Спартака» такая игра не может не радовать. Много моментов впереди, индивидуальные действия — пока Станкович показывает такой стиль. Конечно, все ждут проверки «Зенитом», после которой можно будет сделать выводы. Но сейчас «Спартак» — это яркая команда. А голы говорят сами за себя», — цитирует Сычева Metaratings.ru.

Форвард выступал за «Спартак» с 2002 по 2003 год. На его счету 10 голов в 19 матчах за клуб.

По итогам 5 туров красно-белые набрали 10 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда 24 августа сыграет на выезде с «Зенитом». Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Дмитрий Сычев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
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