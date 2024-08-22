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Сегодня, 15:27

Нгамале не потребуется операция в связи с травмой голеностопа

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе московского «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о процессе восстановления полузащитника Муми Нгамале.

Футболист получил повреждение голеностопного сустава в матче 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«21 августа Муми Нгамале прошел исследование МРТ. Дополнительных повреждений, к счастью, выявлено не было. Операция не требуется, лечение будет консервативным. Сроки восстановления после полученной травмы голеностопа остаются те же, что ранее озвучивал наш главный врач Александр Родионов — от четырех до шести недель», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

30-летний Нгамале выступает за «Динамо» с 2022 года. В сезоне-2024/25 игрок провел за клуб 6 матчей во всех турнирах, где забил 2 гола.

Николя Муми Нгамале
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
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3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
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 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
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 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
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