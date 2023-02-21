Смородская заявила, что поставила бы тройку трансферной кампании «Локомотива»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила зимнюю трансферную кампанию железнодорожников.
Московский клуб этой зимой подписал Сергея Пиняева, Максима Глушенкова, Хермана Конти, Артема Дзюбу, Игоря Смольникова и Илью Лантратова.
«Зимней трансферной кампании «Локомотива» поставила бы тройку. Я не вижу никаких заслуг клуба в этом», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».
По итогам 17 туров «Локомотив» идет на 14 месте в РПЛ. 22 февраля команда сыграет против «Спартака» в четвертьфинале FONBET Пути РПЛ Кубка России.
Источник: РБ Спорт
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|1
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|11
|3
|3
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|36
|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
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|17
|8
|1
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|25
|
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|17
|7
|4
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|31-29
|25
|
9
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|17
|7
|4
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|25
|
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|17
|6
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|
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|5
|7
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|
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|5
|4
|8
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|19
|
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|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
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|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
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|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
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|17
|1
|3
|13
|7-30
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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