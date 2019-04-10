Свидетель Куропаткин: "Показания, которые я даю сейчас более правдивы, чем те, что я давал на допросе"

Друг и водитель нападающего "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, выступающий в роли свидетеля по делу футболиста петербургского клуба, рассказал о том, как у него брали показания следователи по делу.
После перерыва первым вопросы свидетелю задал адвокат Балашов:
– Вы боялись, что вас тоже привлекут к ответственности?
– Конечно! Мне сразу сказали, что меня могут привлечь к ответственности.
– Это сказало внимательности?
– Конечно, хотелось уйти уже.
– В последующем вас допрашивали?
– Да
– Вы один являлись?
– Да, был человек.
– Вы сейчас боитесь, что вас привлекут?
– Я не знаю…
– Но вы искренне даете показания?
– Да
Затем вопросы Куропаткина начал задавать другой адвокат Прилипко:
– Когда показания более правильные – когда вы были на допросе или сегодня на суде?
– Сегодняшние более правильные.
– Почему?
– Тогда в голове каша была. Сейчас все устаканилось, успокоилось.
А в конце последовали вопросы от судьи:
– Какой факт показаний искажен?
– Тот факт, что я не видел, что Саша (Кокорин) стулом махнул и куда он попал. Я видел, что он попал Паку в руку.
– Вы сознательно под влиянием угрозы дали показания, не соответствующее действительности?
– Нет, я говорил как есть.
– Угроза следователя не возымела действие?
– Я говорил как есть.
– Негативные последствия были для вас из-за следствия?
- Нет. (Александр Рогулев)