Свидетель Куропаткин: "Мы извинились перед Паком, потому что вежливые люди"

Друг и водитель нападающего "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, выступающий в роли свидетеля по делу футболиста петербургского клуба, рассказал во время заседания суда об инциденте с участием Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

По его словам, агрессивный конфликт начался с того, что чиновник Минпромторга Денис Пак сказал: "Это вы мне?" и далее произнес оскорбительную фразу.

– Сколько по времени длилась перепалка с Паком словесная?

– Не знаю.

– До того, как произнести оскорбительное слово, с которого начался конфликт, что еще говорил Пак?

– Я помню только "Это вы мне?". Это когда Саша начал извиняться. Он подтвердил и извинился еще раз. То есть агрессивный конфликт начался с того, что Пак сказал: "Это вы мне?" и далее произнес оскорбительную фразу.

– Почему вы решили извиниться?

– Потому что вежливые люди. (Общий смех в зале) (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live