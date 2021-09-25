Хусаинов — о пенальти на Дзюбе: «Это позор судейства!»
Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов считает, что петербуржцы незаслуженно получили право на пенальти в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).
«Когда Дзюба получает мяч спиной к воротом, а защитник сзади него абсолютно ничего не делает, арбитр стоит рядом. Арбитр ждал одного — чтобы Дзюба упал. И Артем упал. Этот пенальти в ворота «Крыльев Советов» не комментируется. Дзюба не виноват. Виноват тот человек, который впервые дал свисток этому Мешкову. Это позор судейства! Если бы это случилось в ворота «Зенита», крейсер «Аврора» уже завтра бы стоял напротив белого дома, а, может, напротив дома футбола», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
«Зенит» продлил свою беспроигрышную серию и набрал 23 очка, продолжая лидировать в турнирной таблице. У «Крыльев» осталось 10 очков (10-е место).
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