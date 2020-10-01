Сутормин вспомнил самые памятные матчи против «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин накануне матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» вспомнил самые памятные противостояния с москвичами.

«Самый памятный матч против «Спартака»? На «Открытие Арене», когда Юра забил сумасшедший гол (матч 8-го тура РПЛ прошлого сезона, который закончился минимальной победой питерцев благодаря голу Жиркова (1:0) — прим. «СЭ»). И на Кубок тоже — важная игра была, при своих болельщиков всегда приятно побеждать (победа «Зенита в полуфинале Кубка России прошлого сезона (2:1) — прим. «СЭ»). Эти две встречи запомнились. Надеюсь, мы продолжим эту победную статистику с красно-белыми. Сделаем все для этого», — цитирует Сутормина официальный сайт питерцев.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в субботу, 3 октября. Начало — в 19.00 (мск).