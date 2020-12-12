Сутормин — о победе над «Динамо»: «Сами себе нервы трепем»
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (3:1) рассказал о задачах, которые перед ним поставил главный тренер Сергей Семак. В последних встречах Сутормин выходит на позиции крайнего защитника.
«Динамо» имело в начале матча пару моментов. Они дали нам по голове, — сказал Сутормин в эфире «Матч Премьер». — А в начале второго тайма ненужный пенальти: сами себе нервы трепем.
Моя задача? Надо было внимательно в обороне играть, так как там активный Лесовой. И по возможности поддерживать атаку.
Хотим побеждать в каждом матче. Чтобы реабилитироваться перед болельщиками. Впереди самый важный матч.
Не надо смотреть на турнирную таблицу. Надо побеждать.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю