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Сутормин — о победе над «Динамо»: «Сами себе нервы трепем»

21:15
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (3:1) рассказал о задачах, которые перед ним поставил главный тренер Сергей Семак. В последних встречах Сутормин выходит на позиции крайнего защитника.

«Динамо» имело в начале матча пару моментов. Они дали нам по голове, — сказал Сутормин в эфире «Матч Премьер». — А в начале второго тайма ненужный пенальти: сами себе нервы трепем.

Моя задача? Надо было внимательно в обороне играть, так как там активный Лесовой. И по возможности поддерживать атаку.

Хотим побеждать в каждом матче. Чтобы реабилитироваться перед болельщиками. Впереди самый важный матч.

Не надо смотреть на турнирную таблицу. Надо побеждать.

Зенит — Динамо

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