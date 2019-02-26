Супруга Кокорина прибыла в суд

Супруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова прибыла в Мосгорсуд, где сегодня будут рассмотрены апелляции полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого на заключение под стражу до 8 апреля. Заседание начнется в 10.10 по московскому времени.

Если апелляции не будут удовлетворены, Мамаев, Кокорины и Протасовицкий останутся в СИЗО до 8 апреля. Максимальный срок нахождения под стражей, предусмотренный законом, – 12 месяцев.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Опять! Live!