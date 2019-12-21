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Супруга Карпина спела ему на свадьбе «Любовь, похожая на сон»

19:49
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Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, выложила видео со свадьбы, прошедшей в 2017 году. Супруга посвятила своему жениху песню Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон».

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