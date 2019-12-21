Супруга Карпина спела ему на свадьбе «Любовь, похожая на сон»
19:49
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, выложила видео со свадьбы, прошедшей в 2017 году. Супруга посвятила своему жениху песню Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон».
Repost from @dasha.karpina using @RepostRegramApp — А вот еще немножко песенки вам в ленту) мой подарок жениху @vgkarpin на нашу свадьбу, отрывочек ?? голос, правда, дрожит от волнения и переполняющих эмоций ? #ростов #ростовнадону #фкростов #карпин #rostov #rostovondon #fcrostov #karpin #vacation #pregnant #беременность #вожиданиичуда #мексика #канкун #mexico #cancun #wedding #weddingsong #первыйтанецмолодых #свадьба
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