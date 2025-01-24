Сулейманов вернется в общую группу «Локомотива» ко второму сбору
Владимир Кузьмичев, агент нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.
«Были опасения, что травма серьезная, но, слава богу, обошлось. У ребят после сегодняшней игры три дня выходных. Со второго сбора он в общей группе», — сказал Кузьмичев «СЭ».
Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что Сулейманов избежал тяжелой травмы после товарищеского матча с «Шанхай Портом» (1:2) 20 января.
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|19:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
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|2.03
|14:00
|
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|- : -
|2.03
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|2.03
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Спартак
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|
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
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Мирлинд Даку
Рубин
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|
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Бителло
Динамо
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|
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Маркус Вендел
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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