Сулейманов вернется в общую группу «Локомотива» ко второму сбору

Владимир Кузьмичев, агент нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

«Были опасения, что травма серьезная, но, слава богу, обошлось. У ребят после сегодняшней игры три дня выходных. Со второго сбора он в общей группе», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что Сулейманов избежал тяжелой травмы после товарищеского матча с «Шанхай Портом» (1:2) 20 января.