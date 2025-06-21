Мостовой удивлен, что Тикнизян не пригодился «Локомотиву»: «Он сильнее многих»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду».

«Наир — хороший футболист, который может сыграть на многих позициях. Думаю, его европейская карьера состоится. Странно, почему он никому не пригодился в России? Почему он не нужен «Локомотиву»? Но, наверное, у Наира накипело. Он же видит, что он сильнее многих, а его почему-то не ставят», — сказал Мостовой «СЭ».

В сезоне-2024/25 26-летний Тикнизян сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.