Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» может принять «Динамо» в Химках

14:45
&quot;Арена Химки&quot;. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
&amp;quot;Арена Химки&amp;quot;. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

По данным «СЭ», «Локомотив» может принять «Динамо» в 29-м туре Тинькофф РПЛ на «Арене Химки».

Сегодня, 16 апреля, КДК РФС вынес решение по итогам матча 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

Железнодорожники наказаны одним матчем на нейтральном поле в другом городе (не в Москве).

Как стало известно ранее, это не затронет матч 26-го тура «Локомотив» — «Ростов», который пройдет 17 апреля. Также наказание не затронет матч 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — ЦСКА (21 апреля).

Таким образом, «Локомотив» должен провести на нейтральном поле домашний матч 29-го тура с «Динамо», который пройдет 8 мая.

Напомним, что «Локомотив» наказан за действия начальника команды Станислава Сухины, который зашел в судейскую команду до матча. Ранее клуб уже был наказан за подобное нарушение одним матчем на нейтральном поле условно.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд