«Локомотив» может принять «Динамо» в Химках
По данным «СЭ», «Локомотив» может принять «Динамо» в 29-м туре Тинькофф РПЛ на «Арене Химки».
Сегодня, 16 апреля, КДК РФС вынес решение по итогам матча 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0).
Железнодорожники наказаны одним матчем на нейтральном поле в другом городе (не в Москве).
Как стало известно ранее, это не затронет матч 26-го тура «Локомотив» — «Ростов», который пройдет 17 апреля. Также наказание не затронет матч 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — ЦСКА (21 апреля).
Таким образом, «Локомотив» должен провести на нейтральном поле домашний матч 29-го тура с «Динамо», который пройдет 8 мая.
Напомним, что «Локомотив» наказан за действия начальника команды Станислава Сухины, который зашел в судейскую команду до матча. Ранее клуб уже был наказан за подобное нарушение одним матчем на нейтральном поле условно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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