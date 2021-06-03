Сухина покинет «Локомотив»

«Локомотив» принял решение расстаться с начальником команды Станиславом Сухиной, информирует Sport24.

Кроме того, клуб покинут врач Никита Карлицкий и другие члены медицинского штаба основной команды железнодорожников.

В прошедшем сезоне «Локомотив» был наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле из-за того, что Сухина заходил в судейскую комнату незадолго до начала матча со «Спартаком».

Сам Сухина заявил, что пока не в курсе этого решения и на данный момент продолжает исполнять обязанности начальника команды.

Сухина — известный в прошлом арбитр ФИФА, обслуживал матчи РПЛ с 2001 по 2012 год, после завершения судейской карьеры инспектировал игры чемпионата России. В 2013-2016 годах являлся заместителем главы департамента судейства и инспектирования РФС. В «Локомотиве» Сухина работает с марта 2017 года.