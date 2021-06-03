Оздоев про интерес «Динамо»: «Я игрок «Зенита»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал информацию про интерес со стороны «Динамо».

«Интерес «Динамо»? Ничего не могу сказать по этому поводу. Я игрок «Зенита», — отметил Оздоев.

По информации «СЭ», «Динамо» хочет подписать Оздоева. Контракт 28-летнего хавбека с питерцами закончится через год.

Оздоев — трехкратный чемпион России в составе «Зенита», за который он выступает с 2018 года. В прошедшем сезоне футболист провел за сине-бело-голубых 35 матчей, отдал 5 голевых передач.

(Сергей Федоров)