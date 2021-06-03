Оздоев про интерес «Динамо»: «Я игрок «Зенита»
13:19
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал информацию про интерес со стороны «Динамо».
«Интерес «Динамо»? Ничего не могу сказать по этому поводу. Я игрок «Зенита», — отметил Оздоев.
По информации «СЭ», «Динамо» хочет подписать Оздоева. Контракт 28-летнего хавбека с питерцами закончится через год.
Оздоев — трехкратный чемпион России в составе «Зенита», за который он выступает с 2018 года. В прошедшем сезоне футболист провел за сине-бело-голубых 35 матчей, отдал 5 голевых передач.
(Сергей Федоров)
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