Источник: «Зенит» купит форварда олимпийской сборной Бразилии за 15 миллионов
«Зенит» близок к приобретению нападающего «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригеса (Клаудиньо), информирует UOL. Питерский клуб сделал предложение в размере 15 миллионов евро и ожидает согласия.
Клаудиньо выступает за «Ред Булл Брагантино» с 2019 года. До этого он играл за другие бразильские клубы.
В прошлом сезоне 24-летний форвард олимпийской сборной Бразилии провел 35 матчей в чемпионате, в которых забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.
«Зенит» в прошедшем сезоне в третий раз подряд стал чемпионом России.
Дополнительная информация:
«Зенит» близок к покупке форварда олимпийской сборной Бразилии за € 15 млн Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4366317-zenit-blizok-k-pokupke-forvarda-olimpijskoj-sbornoj-brazilii-za-eur-15-mln.html?utm_source=copypaste
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю