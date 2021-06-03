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Источник: «Зенит» купит форварда олимпийской сборной Бразилии за 15 миллионов

12:53
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«Зенит» близок к приобретению нападающего «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригеса (Клаудиньо), информирует UOL. Питерский клуб сделал предложение в размере 15 миллионов евро и ожидает согласия.

Клаудиньо выступает за «Ред Булл Брагантино» с 2019 года. До этого он играл за другие бразильские клубы.

В прошлом сезоне 24-летний форвард олимпийской сборной Бразилии провел 35 матчей в чемпионате, в которых забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

«Зенит» в прошедшем сезоне в третий раз подряд стал чемпионом России.

Дополнительная информация:

«Зенит» близок к покупке форварда олимпийской сборной Бразилии за € 15 млн Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4366317-zenit-blizok-k-pokupke-forvarda-olimpijskoj-sbornoj-brazilii-za-eur-15-mln.html?utm_source=copypaste

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