Яровинский: «Рубин» не выходил против «Спартака» и «Зенита» командой, которая чувствует себя слабее"

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский оценил результаты команды в весенней части сезона, в которой казанцы обыграли лидеров чемпионата — «Спартак» (2:0) и «Зенит» (2:1).

— Ментально команда стала другой после таких больших побед?

— У нас ментально такое состояние уже давно. Мы не выходили против «Спартака» и «Зенита» командой, которая чувствует себя слабее. Это принципиально важная вещь. Мы со «Спартаком» в первом круге доказали в первую очередь самим себе, что можем с ними играть на равных и обыгрывать. Но не получилось с точки зрения результата.

А после паузы мы не выходили на эти матчи с дрожащими ногами. Понимали, что это гранды нашего футбола, но и мы не лаптем щи хлебаем. Мы не оцениваем себя как аутсайдера, который внезапно взял очки. Мы можем играть в хороший футбол и доказали это.

— «Рубину» удаются игры с топ-клубами, но против закрытых команд-середняков тяжелее.

— У нас очень плотная и жесткая лига. Напомню, что тот же «Тамбов» до всех сложностей очень мало пропускал и создавал проблемы многим командам. Вопрос не в том, что у «Рубина» проблемы с середняками, а в том, что в России нет слабых команд и тяжело вскрывать эшелонированную оборону. Все умеют грамотно защищаться, везде работают хорошие тренеры.

Что мне понравилось в матче с «Уфой», мы смогли не только переигрывать соперника, но и перебороть его. Хотя с этим порой бывают проблемы. У нас нет недооценки соперника, просто такие команды навязывают игру, в которой мы не всегда можем в должной мере себя проявить. Это говорит о хорошем уровне соперников.

— «Рубин» в трех очках от зоны еврокубков. Какие задачи в клубе на остаток сезона?

— Задача — выиграть все оставшиеся матчи. А дальше — что заслужим, то и получим.

(Владислав Зимагулов)

«Мы не выходили против «Спартака» и «Зенита» командой, которая чувствует себя слабее». Спортивный директор «Рубина» — о прогрессе команды, Слуцком, Самошникове и Макарове