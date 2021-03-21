Яровинский: «Рубин» не выходил против «Спартака» и «Зенита» командой, которая чувствует себя слабее"
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский оценил результаты команды в весенней части сезона, в которой казанцы обыграли лидеров чемпионата — «Спартак» (2:0) и «Зенит» (2:1).
— Ментально команда стала другой после таких больших побед?
— У нас ментально такое состояние уже давно. Мы не выходили против «Спартака» и «Зенита» командой, которая чувствует себя слабее. Это принципиально важная вещь. Мы со «Спартаком» в первом круге доказали в первую очередь самим себе, что можем с ними играть на равных и обыгрывать. Но не получилось с точки зрения результата.
А после паузы мы не выходили на эти матчи с дрожащими ногами. Понимали, что это гранды нашего футбола, но и мы не лаптем щи хлебаем. Мы не оцениваем себя как аутсайдера, который внезапно взял очки. Мы можем играть в хороший футбол и доказали это.
— «Рубину» удаются игры с топ-клубами, но против закрытых команд-середняков тяжелее.
— У нас очень плотная и жесткая лига. Напомню, что тот же «Тамбов» до всех сложностей очень мало пропускал и создавал проблемы многим командам. Вопрос не в том, что у «Рубина» проблемы с середняками, а в том, что в России нет слабых команд и тяжело вскрывать эшелонированную оборону. Все умеют грамотно защищаться, везде работают хорошие тренеры.
Что мне понравилось в матче с «Уфой», мы смогли не только переигрывать соперника, но и перебороть его. Хотя с этим порой бывают проблемы. У нас нет недооценки соперника, просто такие команды навязывают игру, в которой мы не всегда можем в должной мере себя проявить. Это говорит о хорошем уровне соперников.
— «Рубин» в трех очках от зоны еврокубков. Какие задачи в клубе на остаток сезона?
— Задача — выиграть все оставшиеся матчи. А дальше — что заслужим, то и получим.
(Владислав Зимагулов)
«Мы не выходили против «Спартака» и «Зенита» командой, которая чувствует себя слабее». Спортивный директор «Рубина» — о прогрессе команды, Слуцком, Самошникове и Макарове
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю