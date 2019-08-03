Судья Федотов считает, что Безбородов должен был удалить Жиго за фол на Грулеве

Судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошел на 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо".

Защитник красно-белых Самюэль Жиго обхватил руками нападающего "Динамо" Вячеслава Грулева, после чего последний упал в штрафной площади "Спартака". Судья встречи Владислав Безбородов фол не увидел – и игра продолжилась.

– Я считаю, что это 11-метровый удар. Фол Жиго на Грулеве – это красная карточка, мое мнение, – сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".

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