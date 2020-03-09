Судья Безбородов удалил двоих армейцев. Мнение Овчинникова

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал действия арбитра Владислава Безбородова в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (2:3). В первом тайме прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов, во втором — Вадим Карпов, в обоих случаях за нарушения в штрафной армейцев, после которых были назначены пенальти.

— Будете подавать протест на красные карточки?

— Давайте все остынем и проанализируем. Дальше — руководство сочтет нужным или ненужным. В целом если абстрагироваться, то хочется, чтобы наши арбитры правильно трактовали одни и те же эпизоды. В предыдущем туре назначается пенальти, но не показывается красная карточка. Здесь — назначается и показывается, а на Сигурдссоне — назначается, но не показывается. То есть очень сложно. Это не оценка уровня арбитра, а трактовка тех или иных правил. (Евгений Белоусов)

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