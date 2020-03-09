ЦСКА в пятый раз завершил матч вдевятером
В гостевом матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» сразу два игрока ЦСКА — Ильхат Ахметов и Вадим Карпов — получили прямые красные карточки.
Армейцы в пятый раз в истории чемпионатов России завершали игру вдевятером и во второй раз имели на двух футболистов меньше, чем соперник.
В 2012 году красно-синие при судействе Эдуарда Малого уступили в Перми со счетом 1:3, а Сергей Игнашевич и Алан Дзагоев досрочно покинули поле.
Любопытно, что в той встрече ЦСКА также имел шанс отличиться с пенальти, но Кейсуке Хонда, как и Федор Чалов в Ростове-на-Дону, не сумел перехитрить голкипера. (Кирилл Бурдаков)
Матчи, в которых футболисты ЦСКА получали две красных карточки
|
Дата
|
Матч
|
Судья
|
Игрок
|
Минута удаления
|
29.07.2000
|
Спартак (д) — 2:1
|
Александр Кожухов
|
Евгений Варламов
|
78' (2:1)
|
|
|
|
Максим Боков
|
84' (2:1)
|
31.08.2003
|
Сатурн (д) — 1:1
|
Николай Иванов
|
Дейвидас Шемберас
|
25 (0:0)
|
|
|
|
Элвер Рахимич
|
38' (0:1)
|
29.08.2004
|
Сатурн (г) — 1:0
|
Александр Гончар
|
Василий Березуцкий
|
90+7' (1:0)
|
|
|
|
Юрий Жирков
|
90+7' (1:0)
|
28.07.2012
|
Амкар (г) — 1:3
|
Эдуард Малый
|
Сергей Игнашевич
|
61' (1:3)
|
|
|
|
Алан Дзагоев
|
84' (1:3)
|
09.03.2020
|
Ростов (г) — 2:3
|
Владислав Безбородов
|
Ильзат Ахметов
|
20' (0:0)
|
|
|
|
Вадим Карпов
|
51' (1:1)