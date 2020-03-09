ЦСКА в пятый раз завершил матч вдевятером

В гостевом матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» сразу два игрока ЦСКА — Ильхат Ахметов и Вадим Карпов — получили прямые красные карточки.

Армейцы в пятый раз в истории чемпионатов России завершали игру вдевятером и во второй раз имели на двух футболистов меньше, чем соперник.

В 2012 году красно-синие при судействе Эдуарда Малого уступили в Перми со счетом 1:3, а Сергей Игнашевич и Алан Дзагоев досрочно покинули поле.

Любопытно, что в той встрече ЦСКА также имел шанс отличиться с пенальти, но Кейсуке Хонда, как и Федор Чалов в Ростове-на-Дону, не сумел перехитрить голкипера. (Кирилл Бурдаков)

Матчи, в которых футболисты ЦСКА получали две красных карточки