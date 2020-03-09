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ЦСКА в пятый раз завершил матч вдевятером

16:23
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В гостевом матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» сразу два игрока ЦСКА — Ильхат Ахметов и Вадим Карпов — получили прямые красные карточки.

Армейцы в пятый раз в истории чемпионатов России завершали игру вдевятером и во второй раз имели на двух футболистов меньше, чем соперник.

В 2012 году красно-синие при судействе Эдуарда Малого уступили в Перми со счетом 1:3, а Сергей Игнашевич и Алан Дзагоев досрочно покинули поле.

Любопытно, что в той встрече ЦСКА также имел шанс отличиться с пенальти, но Кейсуке Хонда, как и Федор Чалов в Ростове-на-Дону, не сумел перехитрить голкипера. (Кирилл Бурдаков)

Матчи, в которых футболисты ЦСКА получали две красных карточки

Дата

Матч

Судья

Игрок

Минута удаления

29.07.2000

Спартак (д) — 2:1

Александр Кожухов

Евгений Варламов

78' (2:1)

Максим Боков

84' (2:1)

31.08.2003

Сатурн (д) — 1:1

Николай Иванов

Дейвидас Шемберас

25 (0:0)

Элвер Рахимич

38' (0:1)

29.08.2004

Сатурн (г) — 1:0

Александр Гончар

Василий Березуцкий

90+7' (1:0)

Юрий Жирков

90+7' (1:0)

28.07.2012

Амкар (г) — 1:3

Эдуард Малый

Сергей Игнашевич

61' (1:3)

Алан Дзагоев

84' (1:3)

09.03.2020

Ростов (г) — 2:3

Владислав Безбородов

Ильзат Ахметов

20' (0:0)

Вадим Карпов

51' (1:1)
Ростов — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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