Чорлука пропускает матч с «Арсеналом» из-за повреждения
14:07
По информации «СЭ», защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, пропускающий матч 21-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала», получил повреждение.
По предварительным прогнозам он должен вернуться в строй к матчу 22-го тура против «Сочи».
В нынешнем сезоне Чорлука принял участие в 22 матчах за «Локомотив» в разных турнирах, в которых отличился забитым мячом и голевой передачей.
(Сергей Федоров)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
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