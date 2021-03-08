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Чорлука пропускает матч с «Арсеналом» из-за повреждения

14:07
Ведран Чорлука. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ведран Чорлука. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, пропускающий матч 21-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала», получил повреждение.

По предварительным прогнозам он должен вернуться в строй к матчу 22-го тура против «Сочи».

В нынешнем сезоне Чорлука принял участие в 22 матчах за «Локомотив» в разных турнирах, в которых отличился забитым мячом и голевой передачей.

(Сергей Федоров)

Арсенал Т — Локомотив

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