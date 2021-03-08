Матч 21-го тура Тинькофф — РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» пройдет без использования офсайдных линий системы ВАР, информирует ТАСС

Встреча пройдет в понедельник, 8 марта, в Казани. Начало — 16.30 (мск).

«По причине несоблюдения службами стадиона регламента VAR не удалось вовремя провести калибровку офсайдных линий, — сообщили в РФС. — В связи с этим использование технологии определения офсайда в данном матче невозможно. Наличие компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил Международного совета футбольных ассоциаций и протокола ВАР. Ожидается, что основной функционал системы ВАР будет работать в штатном режиме».

«Зенит» после 20 матчей с 42 очками лидирует в чемпионате. «Рубин» с 31 очком занимает седьмое место.