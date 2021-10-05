Суд Башкирии удовлетворил все ходатайства «Спартака» в споре с Газизовым

Верховный суд Башкирии удовлетворил все ходатайства московского футбольного клуба «Спартак» в споре с бывшим генеральным директором красно-белых Шамилем Газизовым, сообщает ТАСС.

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда — общая сумма составляет почти 400 млн рублей. Ранее сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам поданы апелляционные жалобы.

«Апелляционные жалобы судом были зачитаны, было долгое разбирательство, больше двух часов, — сказала представитель «Спартака» Татьяна Завьялова. — Суд обратил внимание на доводы об определениях, о которых мы говорили, которые были без числа и подписи, очень внимательно слушал. Если краткий итог, то решение Октябрьского суда отменено, владелец «Спартака» Леонид Федун привлечен в качестве третьего лица без права самостоятельных требований, дело приостановлено до решения арбитража.

То есть удовлетворили все ходатайства, которые мы заявили в суде первой инстанции, все ходатайства «Спартака» удовлетворены апелляционным судом. Как оказалось, в Башкирии есть правосудие, оно достаточно грамотное, коллегия безумно грамотно подошла ко всему с огромным уважением, с процессуальным пониманием того, что делают. Очень внимательно рассмотрели все процессуальные документы, много было вопросов у коллегии, но по итогу огласили три определения, которым мы безумно Башкирии признательны», — добавила Завьялова.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором «Уфы», с марта 2021 года он вернулся на эту должность.