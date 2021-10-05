В Госдуме прокомментировали отставку Прядкина с поста президента РПЛ

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» назначение Ашота Хачатурянца на пост исполняющего обязанности президента РПЛ и уход Сергея Прядкина с поста главы РПЛ.

«У нас относительно молодое руководство в футболе. Отставка Прядкина, функционера с колоссальным опытом, для многих является сюрпризом. Для некоторых же это ожидаемая отставка. Самое важное в том, чтобы руководить пришел специалист, который точно привел бы лигу на более высокий уровень. Это основное напутствие. Также чтобы решил проблемы, которые будоражат весь футбольный мир. Кто бы это не был, мы желаем ему удачи. Благодарим Прядкина за все, что он сделал для футбола. Он реально много сделал, кто бы что не говорил», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

5 октября стало известно о том, что 60-летний Сергей Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ. 53-летний Хачатурянц, который является главой судейского комитета РФС, занял его место и временно будет совмещать два поста.

Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.