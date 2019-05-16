Стыковые матчи за место в РПЛ пройдут 30 мая и 2 июня

Сегодня, 16 мая, в Доме футбола прошла жеребьевка хозяев полей переходных матчей за право в сезоне-2019/20 сыграть в Премьер-Лиге, которые пройдут 30 мая и 2 июня, сообщает официальный сайт РПЛ.

В стыковых играх 13-я команда из чемпионата России сыграет с 4-м клубом Олимп-ФНЛ, а 14-я с 3-м.

"Крылья Советов" после 28 туров занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, "Уфа" – 14-е с 26 баллами.

"Томь" располагается на третьей строчке в турнирной таблице ФНЛ (60 очков), "Нижний Новгород" – четвертое место и 59 баллами.

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