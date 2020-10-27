Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился мнением о матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:5).

— Стыдно за весь российский футбол, — приводит слова Аджоева Twitter клуба. — Почему-то эпизоды в штрафной площади ЦСКА с участием Панченко в самом начале матче при 0:0 и Эванса Кангвы во втором тайме при 1:3 судьи проверять не стали. А ситуации там были любопытные...