Файзулин отреагировал на победу «Зенита» над «Уфой»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу питерцев в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:0).

«Зенит» с очень большой долей вероятности станет чемпионом России по итогам сезона», — сказал Файзулин «СЭ».

«Зенит» набрал 44 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Теперь питерцы опережают идущее на втором месте «Динамо» на пять баллов.

«Уфа» потерпела четвертое поражение подряд. Команда остается в зоне вылета, занимая 15-е место (16 очков).