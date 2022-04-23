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Стукалов прокомментировал поражение «Уфы» в матче с «Уралом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов на послематчевой пресс-конференции подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:2).

— Пропустили два обидных мяча, но ребята не бросили играть, бились до конца. В конце матча сумели забить гол, впоследствии имели еще отличный момент, чтобы сравнять счет. Но если обобщить, то можно сказать, что «Урал» сегодня выглядел предпочтительней, — цитирует тренера сайт «Уфы».

— Сегодня было много ошибок в обороне и в атаке, давит турнирное положение?

— Все это в комплексе, например, тот или иной игрок в тренировочном процессе выглядит хорошо, а сегодня сыграл ниже своих возможностей. В первом тайме у нас выпало несколько человек, отсюда и ошибки. Я бы не сказал, что это отсутствие мастерства, скорее вопрос психологии. Реализуй Ортис момент на 2-й минуте возможно по другом пошла бы игра.

— Остон Урунов серьезно оживил игру во втором тайме, на данный момент он готов лишь на 45 минут?

— Он готов играть 45-60 минут, сегодня он своей активностью создавал моменты и давление, именно то что мы от него и просили.

Источник: https://www.fcufa.pro/news-new/aleksej-stukalov-v-pervom-tajme-u-nas-vypalo-neskolko-chelovek-otsyuda-i-oshibki

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