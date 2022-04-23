23 апреля в Сочи на стадионе «Фишт» «Сочи» сыграет с «Ахматом» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Сочи» — «Ахмат». Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч Премьер». Она начнется в 18.55.

«Сочи» с 43 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» располагается на восьмой строчке с 32 баллами.

В прошлом туре 15 апреля команда Андрея Талалаева уступила «Динамо» (0:2). 17 апреля сочинцы сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2)