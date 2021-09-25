Стукалов: «Мы приехали не закрываться — старались играть в футбол»
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:2).
— Допустили ошибки в начале игры. С двух наших ошибок — хотя, первый гол — полностью заслуга «Спартака»: хорошие вертикальные передачи, плюс индивидуальные действия Понсе. Но второй гол — наша ошибка.
Мы приехали не закрываться — старались играть в футбол. У «Спартака» были хорошие выходы в атаку, но и мы имели подходы. Забей один мяч, не знаю, как игра развернулась бы.
— Ситуация с автобусом повлияла на игру?
— Это не самое важное. Но в футболе мелочей не бывает. К сожалению, с задержкой... Более скомкано проводили подготовку к игре. Но все решается на поле.
— Магия «Спартака» сегодня на ваших игроков не повлияла? Почему совершили так много ошибок?
— У нас не то что молодая команда, но некоторые только делают первые шаги. Если убрать момент с первым голом — тут заслуга Понсе, который открылся, приняв мяч.
Ошибки бывают функциональные, а бывают психологические. Сегодня были у кого-то такие, у кого-то другие. Но это все придет.
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