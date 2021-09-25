Стукалов — о поражении от «Спартака»: «Я рисковал, беру на себя это поражение»
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (0:2).
— В прошлый раз вы разобрали команду Тедеско. Сегодня «Спартак» Витории вас удивил?
— Мы изменили схему: впервые сыграли в четыре защитника, хотя готовились в сжатом цикле. Не хотели закрываться, видели, как надо разыгрывать мяч. Понимали. Я рисковал — беру на себя это поражение. Футболисты стопроцентную отдачу давали. Не буду сравнивать тренеров: Тедеско и Виторию. Неэтично с моей стороны. Они разные специалисты.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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