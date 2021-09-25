Стукалов оценил игру Агаларова в матче против «Спартака»
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов оценил игру нападающего Гамида Агаларова в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:2).
— Повлиял ли на Агаларова вызов в сборную? Или ваша схема?
— На него ничего не влияет с точки зрения подготовки к играм он такой же, как был. Не скажу, что сегодня он был незаметен. Против него сегодня играл лучший защитник «Спартака» Жиго, один из лучших в нашем чемпионате. Плюс наша игра: Агаларов — игрок штрафной. Он не может как Промес взять мяч и побежать сделать что-то. Он зависим от доставок мяча в штрафную. Было бы их больше, было бы больше моментов.
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